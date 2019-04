Juve campione - Cristiano Ronaldo: "La Champions non si vince sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo da parte della Juventus, il primo con lui: "L'anno è stato di adattamento, a mio avviso molto buono. Abbiamo vinto la Supercoppa e lo Scudetto, non erano semplici da vincere. Champions? Non si può sempre vincere. Una squadra sola può vincerla, tutto il mondo però lo vuole. Le mia prestazioni sono state buone, ho provato ad aiutare la squadra. La Champions è un trofeo molto importante, non si vince facilmente. Siamo comunque contenti della stagione, e il prossimo anno ci riproveremo".