Juve Campione: da Danilo a Cancelo. Il bilancio sorride, il campo un po' meno

La Juventus ci ha guadagnato. Perché l'affare ha portato in cassa una discreta somma e questo è un dato da considerare. Nel passaggio da Joao Cancelo a Danilo, però, i bianconeri ci hanno rimesso dal punto di vista tecnico?

I dati a confronto. Pare di sì. Per quanto il portoghese abbia messo in cascina ben poche presenze col Manchester City, a conti fatti ha giocato comunque 1.309 minuti in Premier League. Appena 150 in meno del brasiliano. E le statistiche, tutto sommato, sorridono al laterale di Guardiola: Danilo ha segnato, Cancelo no. Ma per il resto l'ex Juve ha dribblato di più (4,26 riusciti a partita contro 0,56), attaccato di più (11,96 azioni a partita contro 4,38), recuperato più palloni (9,76 a partita contro 7,4), effettuato più passaggi (62,98 riusciti a partita contro 54,53), vinto più duelli difensivi (7,7 a partita contro 6,05). Danilo ha fatto meglio soltanto in pochi fondamentali, per esempio gli intercetti (4,63 a 3,58 a partita) e azioni difensive riuscite (7,34 a 6,88). Ma in complesso, pur deludente, la stagione 2019/2020 di Cancelo è stata comunque superiore. E per fortuna della Juve è arrivata l'intuizione Cancelo.

L'anno scorso? Ancora più lampante la differenza tra i numeri di Danilo in questo campionato e quelli di Cancelo nella scorsa stagione, la sua unica in bianconero. Al netto di un rendimento difensivo molto simile (segno che in Premier, almeno da questo punto di vista, il lusitano si è portato dietro qualcosa dall'Italia), sotto il profilo della produzione offensiva non c'è storia. Nella scorsa stagione, difatti, Cancelo ha avuto un rendimento nettamente superiore: i dribbling riusciti salgono a 5,15 a partita, le azioni di attacco fatte addirittura a 14 ogni 90 minuti. Complice la diversa impostazione tra Allegri e Sarri, Danilo ha effettuato più passaggi, ma per esempio quelli chiave depongono in favore del suo predecessore (0,43 a partita contro 0,19). In ultima analisi, se il dato economico ha fatto sorridere il bilancio, sul campo il passo in avanti non c'è stato.