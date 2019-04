Juve campione - Dai primi gol di CR7 allo scudetto: i momenti clou

© foto di www.imagephotoagency.it

4^ giornata - 16 settembre: Juventus-Sassuolo 2-1

L'avvio di stagione dei bianconeri è stato una lunga attesa: quella per il gol di Cristiano Ronaldo. Dopo tre gare a secco, il portoghese si è sbloccato contro i neroverdi di De Zerbi. Una doppietta di potenza e di rapina, per iniziare davvero la sua vita a Torino.

7^ giornata - 29 settembre: Juventus-Napoli 3-1

Il primo match-point scudetto, se davvero si può chiamare così, in una stagione che sta terminando con un distacco così clamoroso. La Juve ospita il Napoli e non fa prigionieri: a indirizzare la gara ci pensa Mario Mandzukic, l'uomo dei gol pesanti. La ciliegina sulla torta? Rete ed esultanza di Leonardo Bonucci.

12^ giornata - 11 novembre: Milan-Juventus 0-2

San Siro è bianconero. Si apre un ciclo di partite decisive, per mettere i puntini sulle i. La vittoria esterna sul Milan apre un ciclo sulla carta complicata per la Vecchia Signora: SPAL permettendo, nel giro di cinque gare ci sono Milan, Fiorentina, Inter e Torino. Tutte sbaragliate.

26^ giornata - 3 marzo: Napoli-Juventus 1-2

Anche il San Paolo cede alla legge del più forte. È l'ultima speranza dei partenopei di riaprire il discorso scudetto e si infrange contro il muro del centrocampo bianconero: segnano Can e Pjanic, agli azzurri restano soltanto le briciole.

27^ giornata - 8 marzo: Juventus-Udinese 4-1

Anche Madama sa fare quattro gol. Di per sé non è una partita decisiva per gli snodi dello scudetto. Però ad Allegri è stato spesso imputato di non praticare un calcio offensivo e in effetti il netto KO rifilato ai friulani resta finora l'unica partita in cui i bianconeri abbiano segnato quattro gol in questo campionato.

28^ giornata - 17 marzo: Genoa-Juventus 2-0

Pure la Juve sa perdere. Prima sconfitta di un percorso quasi immacolato. I campioni d'Italia cadono sotto i colpi dell'ex Sturaro e del classico carnefice Pandev, uno che quando incontra il bianconero diventa un toro che sembra vedere rosso.

33^ giornata - 20 aprile: Juventus-Fiorentina 2-1

La gioia, un po' amara, dell'ottavo scudetto consecutivo. Dopo l'eliminazione in Champions, i bianconeri faticano non poco contro la Fiorentina. I fantasmi coi volti dei ragazzi terribili dell'Ajax sono tutti lì. Si chiude, idealmente, con una vittoria: la conferma che in Italia non c'è storia per nessuno.