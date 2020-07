Juve Campione: dal KO di Chiellini ai 50 gol di CR7 in A. I 10 momenti clou

Chiellini KO - 30 agosto 2019. La stagione parte male: in allenamento il ginocchio del capitano cede. Pensare che Chiello aveva iniziato col gol partita al Parma. Da lì in poi, di fatto non c'è più: appena 4 presenze nella Serie A del nono Scudetto, lui che c'è sempre stato.

I tocchi di mano di De Ligt - Un ritornello, soprattutto nella prima parte di stagione. Tra ottobre e novembre sono quattro in meno di un mese: a volte portano al rigore, altre no. Un'imperfezione non di poco conto, nella prima stagione italiana del difensore olandese. Che è riuscito a redimersi.

La rabbia di Ronaldo - 10 novembre 2019, Juventus-Milan 1-0. Minuto 55: Sarri richiama in panchina Cristiano Ronaldo. Il lusitano non la prende benissimo, per usare un eufemismo. Smorfie e qualche parola, va via dall'Allianz addirittura tre minuti prima del fischio finale. Il momento più basso nei rapporti tra i due.

Il tridente da bar - 25 novembre 2019. Prima della sfida all'Atlético Madrid, Sarri chiude le porte all'HDR, il tridente formato da Higuain, Dybala e Ronaldo. Roba da bar, appunto. Poi si fa tentare e lo manda in campo: l'esordio dal primo minuto è in campionato e l'Udinese è annichilita. Non durerà a lungo.

Ronaldo a segno per undici gare di fila - Dall'1 dicembre 2019 al 22 febbraio 2020. Inizia contro il Sassuolo, chiude contro la SPAL. 15 gol in 11 partite, saltando la sfida contro il Brescia: per questo, come già accaduto un anno fa con Quagliarella, molti sostengono che il record di Batistuta sia ancora imbattuto.

Cristiano Ronaldo sale in cielo - 18 dicembre 2019, Sampdoria-Juventus 2-1. 2,56 metri di altezza: è lì che CR7 va a colpire di testa un cross di Alex Sandro, ai danni del malcapitato Murru. 71 centimetri di stacco: in altri sport è normale, nel calcio molto meno. Anche perché Ronaldo resta lì e impressiona.

Lo slalom di Dybala - 8 marzo 2020, Juventus-Inter 2-0. Una partita simbolo: mentre l'Italia si appresta a scoprire il lockdown, l'argentino affonda come il coltello nel burro della difesa dell'Inter. Uno-due con Ramsey e poi tra le bandierine in area: uno dei gol più belli di questo campionato.

648 volte Buffon - 4 luglio 2020, Juventus-Torino 4-1. Nel derby, il portiere bianconero stacca Paolo Maldini: presenza numero 648 in Serie A. Nessuno come Superman, che da primo nella storia ha saputo farsi secondo alle spalle del suo amico Tek.

Le sette parate di Szczesny - 15 luglio 2020, Sassuolo-Juventus 3-3. Non accadeva dal 2014 che un portiere della Juventus dovesse farne tante nella stessa partita: l'immagine più immediata per capire quanto, tra tanti successi, i bianconeri abbiano sofferto a livello difensivo in questa stagione.

I 50 gol in A di Ronaldo - 20 luglio 2020, Juventus-Lazio 3-1. E poi fa subito 51. Con la doppietta alla Lazio, Ronaldo diventa il calciatore più veloce a raggiungere questa quota nel massimo campionato, l'unico a riuscirci in Italia, Spagna e Inghilterra. E per la prima volta dai tempi di Borel II, la Vecchia Signora si può godere un bomber da 30 gol stagionali.