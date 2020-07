Juve campione, Danilo: "Abbiamo fatto la storia, ma la stagione non è finita: vogliamo di più"

"Abbiamo fatto la storia. Grande vittoria in una stagione atipica e difficile, dove abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, ma soprattutto la nostra grande coesione quando siamo riusciti a cambiare il passo in un momento difficile dopo lo stop. Non abbiamo mai smesso di credere in questo titolo, il nono consecutivo, tanto importante per il club. Ringrazio a Dio, la mia famiglia, tutti quelli che ci hanno sostenuto, i nostri tifosi, lo staff tecnico, e tutti quelli che lavorano in questa grande famiglia. La stagione per noi non è finita, vogliamo di più. Ci vediamo presto", così il bianconero Danilo ha festeggiato lo Scudetto su Instagram.