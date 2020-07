Juve Campione: Higuain al passo d'addio. Da esubero d'oro al terzo Scudetto

Due giornate e poi sarà addio? Gonzalo Higuain festeggia il nono Scudetto di fila della Juventus, il terzo in assoluto a livello personale. E forse è il momento di interrogarsi sulla sua avventura in Serie A, che sembra agli sgoccioli.

Futuro da scrivere. La permanenza alla Vecchia Signora è di nuovo in bilico, forse qualcosa di più: al momento, sembra davvero difficile immaginare che il Pipita possa ripetere la stessa "impresa" di un'estate fa, quando si tenne stretta la maglia bianconera. I numeri di questa stagione, in fin dei conti, non aiutano: 7 gol in 30 presenze in questo campionato. Non malissimo, ma davvero il minimo sindacale per uno come lui. In Serie A piace, ovvio: l'ambiziosa Fiorentina lo accoglierebbe volentieri, ma è difficile che possa mettere sul piatto cifre all'altezza del contratto che oggi può vantare Higuain. Su questo punto, è bene chiarirsi: difficilmente potrebbe spingersi fin lì anche il River, l'unica soluzione sarebbe a quel punto la MLS.

Come tutto è iniziato. Al Napoli, da indesiderato di lusso del Real Madrid. Chiuso al Bernabeu da Benzema, l'argentino è stato l'acquisto più costoso di De Laurentiis fino a Lozano. Con rendimento decisamente diverso: 71 gol in 104 presenze in campionato, 91 in 146 in assoluto. Su tutti, su tutto, il terzo anno: quello delle 36 reti in Serie A, un record che già vacilla sotto i colpi di Immobile.

Il grande tradimento. Nell'estate 2016, una ferita al cuore dei tifosi azzurri: la Juve paga la clausola, Gonzalo ne accetta la corte. Il feeling con i suoi nuovi sostenitori è pressoché istantaneo, merito anche dei 24 gol al primo campionato in bianconero. Cala leggermente nella stagione successiva, ma i due anni a Torino parlano comunque di 50 gol in Serie A e altri 15 nelle coppe: tanta roba.

Milan e Chelsea. Due passi falsi. Forse anche perché l'argentino era ben poco convinto: in rossonero parte bene, poi proprio un confronto con la Juve lo manda in tilt. E da lì Gonzalo non esce: l'annata milanista si conclude anzitempo, a gennaio. Gli arriva in soccorso il Chelsea del suo mentore Sarri, che però punta spesso e volentieri su Giroud. Higuain vince l'Europa League da comparsa, i gol sono comunque 8 in 22 gare disputate. Si può fare peggio.

Il ritorno a Torino. Con l'intenzione, da parte della società, che non sia definitivo. La Juve lo mette sul mercato, lui conta sul rapporto col tecnico e fa di tutto per restare. Ci riesce, e a un certo punto dell'annata le cose sembrano anche filare. La staffetta con Dybala giova a entrambi, i tifosi sognano addirittura l'impossibile HDR e Sarri li accontenta pure. Poi qualche problema fisico lo rallenta e lo sto al campionato mette definitivamente il freno alla sua stagione. Si crea addirittura un caso, ingeneroso nei confronti per una situazione personale non certo facile. Alla fine torna in Italia, e in questo strano campionato estivo ha pure segnato 2 gol. Sette in totale dall'inizio della Serie A. Appunto: il minimo sindacale.

Uno straordinario attaccante. Perché tornare sui suoi passi? Perché, detto che l'addio alla Juventus e anche alla Serie A è tutto da definire, è altrettanto giusto inquadrare Higuain per quello che è stato in queste stagioni. Da esubero del Real Madrid a stella del calcio italiano. In poche partite è riuscito ad arrivare in tripla cifra per i gol in Serie A, ha riscritto un record che durava da decenni. Tra i cento marcatori più prolifici nella storia del nostro campionato occupa il 14° posto, con una media gol stellare di 0,56 gol a partita. Con una stagione e mezza decisamente sotto le aspettative. Un campione, appunto.