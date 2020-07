Juve Campione: i numeri da marziano di CR7. Inseguendo Borel, più che Immobile

Numeri da marziano, alla seconda in Serie A. Cristiano Ronaldo vola e sogna di prendersi tutto, anche se il rigore sbagliato contro la Sampdoria rischia di compromettergli il progetto. 31 gol fin qui in campionato per il portoghese della Juventus campione d'Italia, che in due stagioni di Serie A è stato il più veloce di sempre a raggiungere e superare quota 50 reti. Il primo calciatore in assoluto a riuscirvi in Italia, Spagna e Inghilterra: deluso chi si aspettava che nel Bel Paese perdesse lo spunto.

Sognando Higuain? Mica tanto. I 36 gol dell'argentino rischiano di rimanere, per CR7, un obiettivo impossibile. Perché ora la Vecchia Signora dovrà concentrarsi sulla Champions, e anche il portoghese dovrà rifiatare. Gli basterebbe un'altra rete, però, per agguantare Felice Borel II come miglior realizzatore della Juventus in una singola stagione di Serie A: numeri da anni '50, tornati all'improvviso d'attualità.