Juve Campione: i numeri del primo Sarri, a confronto coi primi Conte e Allegri

vedi letture

Tutto nasce da Antonio Conte. Il primo scudetto del ciclo d'oro della Juventus sembra appartenere a un'altra era geologica, e infatti è così. Basti pensare che, dopo la 36^ giornata della stagione 2011/2012, la Vecchia Signora non era ancora campione d'Italia: non è mai più capitato, negli otto anni successivi. Quanto ai numeri, allo stesso momento dell'annata la squadra di Conte (campione alla giornata successiva) vantava 78 punti conquistati, frutto di 63 gol fatti e soltanto 19 subiti (68 e 20 alla fine). Impressiona, come fece all'epoca del resto, il dato delle sconfitte: zero, e tali sarebbero rimaste fino alla fine del campionato, con 21 vittorie e 15 pareggi. Il miglior marcatore? Matri, 10 reti dopo aver realizzate altrettante col Cagliari nella prima metà del campionato.

Qui il primo Allegri. Esordi non facili, per nessuno dei tre: il salentino fu chiamato a ricostruire da due settimi posti, il livornese fu accolto con le uova. Sarri ha vinto tra lo scetticismo e le critiche. Allegri, comunque, vinse in carrozza: quattro giornate di anticipo, record di precocità poi addirittura migliorato. Frutto, ancora, di una difesa insuperabile: alla 36^ giornata, 67 gol fatti e 21 subiti, con 83 punti in cascina. Chiusura, rispettivamente, a 72, 24 e 87 per gli amanti dei numeri. Tre le sconfitte. Miglior marcatore: Carlos Tevez, 20 gol finali.

E il primo Sarri. Gli stessi punti di Allegri: alla 36^ giornata sono 83. Più gol di entrambi, sia fatti che subiti: il figlinese ha trionfato, a oggi, con 75 reti all'attivo e 38 al passivo. Due giornate di anticipo, cinque sconfitte con cui confrontarsi. E quel signore lì davanti, Cristiano Ronaldo, a 31 reti in classifica marcatori.