Juve campione - Il pagellone dei centrocampisti: Pjanic il migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centrocampisti

Miralem Pjanic 7,5 - Alla fine, le punizioni le calcia lui. Mente e piedi buoni della manovra bianconera, detta i tempi di una squadra che va a velocità doppia (o anche tripla) rispetto al resto della compagnia in Italia. A tratti talmente semplice da far pensare che giochi con sufficienza e invece è superiorità.

Emre Can 7 - Bisogna leggere tra le righe, per capire il campionato del tedesco venuto da Liverpool. Supera la paura di ottobre, poi va come un treno e nella seconda parte di stagione contribuisce a lanciare la volata per la vittoria finale. Quattro gol in campionato, tutti nel 2019. Tra i migliori in campo contro l'Atletico Madrid.

Rodrigo Bentancur 7 - L'essenziale è (quasi) invisibile agli occhi. Prende i palloni sporchi e li rende puliti, pronti per essere consegnati ai compagni. Complici i tanti impegni e le varie defezioni dei colleghi, gioca praticamente sempre. È la stagione della consacrazione.

Blaise Matuidi 7 - Rientra alla base da Campione del Mondo. E non si risparmia davvero mai: è l'unico dei centrocampisti di Allegri a sfondare il muro dei 2000 minuti giocati in campionato. Tre gol e due assist, ça va bien.

Sami Khedira 6 - Muscoli, caviglia, ginocchio e persino cuore: stagione tribolata, per usare un eufemismo. E dire che l'aveva inaugurata col gol al Chievo. Poi tanti problemi, pochi minuti: il totem che non c'è più.

Hans Nicolussi Caviglia s.v. - Ad maiora. Intanto il suo esordio è una bella notizia.

Grigoris Kastanos s.v. - Si toglie lo sfizio di vestire la maglia bianconera in Serie A. Mica poco.