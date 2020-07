Juve Campione, il pagellone della difesa - Cuadrado sorprende, De Ligt-Bonucci da 7,5

Wojciech Szczesny 7,5 - Primo portiere anche davanti al più grande di sempre. 28 gol subiti sono tanti, ma in generale parliamo del campionato più strano del mondo. Il polacco si conferma: un solo vero inciampo, contro il Brescia. Più di una prestazione sopra le righe, mette la firma anche sull'ultimo acuto con la Lazio.

Gianluigi Buffon 7 - Sarebbe da 10, per il record di presenze in Serie A. Ma bisogna anche essere oggettivi. La cosa migliore? Ha saputo tenersi da parte, senza mettere peso sulle spalle del titolare: per uno che normale in vita sua non è stato mai, non era affatto scontato. Per il resto, non sarà più Superman, ma non ha mai deluso quando chiamato in causa.

Carlo Pinsoglio s.v. - Chissà se Sarri, da qui alla fine, gli concederà la ribalta e qualche minuto in campo. Per il ruolo nello spogliatoio, lo meriterebbe.

Juan Cuadrado 8 - Il migliore della difesa campione d'Italia. E chi l'avrebbe mai detto: averlo (re)inventato terzino è forse l'intuizione più azzeccata di Sarri da quando è a Torino. Sbaglia poco o nulla in fase difensiva (il neo è la gara con la Lazio all'andata), diventa un regista alternativo sulla fascia quando la Vecchia Signora deve spingere. Un valore aggiunto.

Leonardo Bonucci 7,5 - Senza Chiellini, si fa carico dell'eredità della BBC. E si dimostra all'altezza della fascia che indossa quasi sempre al braccio. Encomiabile nella prima parte di stagione, quando è lui a dover mettere toppe su qualche incertezza del giovane compagno di reparto. Qualcuno diceva potesse dare lezioni di difesa ad Harvard, in fin dei conti.

Matthijs De Ligt 7,5 - Parte male, con un secco 4 in pagella contro il Napoli. E quelle braccia ingenuamente larghe restano un leitmotiv, un difetto da correggere. Però cresce, eccome se cresce: di partita in partita, diventa sempre più dominante. Manda nel dimenticatoio le ironie e le critiche sul costo del suo acquisto, chiude immolandosi con una spalla dolorante da tempo.

Alex Sandro 6,5 - Statistiche alla mano, da anni chiude sempre come miglior terzino sinistro del campionato. Anche se non dà sempre e comunque l'impressione di esserlo. Qualche passo falso, ogni tanto si concede il lusso di essere strabordante, soprattutto a inizio stagione. Non ruba l'occhio, ma trovare di meglio è più difficile di quanto non sembri.

Merih Demiral 6,5 - In ritiro convince la Juve a puntare davvero su di lui, sin da subito. Stecca la prima, poi torna in campo e dimostra di aver imparato la lezione. Gioca meno di quel che potrebbe, colpa dell'infortunio: il futuro è dalla sua.

Danilo 6 - Inizia col botto, poi vivacchia. Il paragone con Cancelo, soprattutto per la produzione offensiva, è impietoso. Ma nel calcio, come nella vita, servono anche gli onesti gregari.

Daniele Rugani 5,5 - Da risorsa a quasi desaparecido, le sue presenze si assottigliano di anno in anno. Fisiologicamente, quando gioca non può essere sempre pronto. Forse è il caso di fare qualche riflessione.

Mattia De Sciglio 5,5 - Vedi sopra, più o meno. Gli infortuni fanno la parte del leone, va detto. Però anche l'incostanza resta un elemento da tenere in considerazione.

Giorgio Chiellini s.v. - Il grande assente del nono scudetto, colpa di quel maledetto KO. Champions ed Europeo sono i suoi grandi obiettivi.