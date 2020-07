Juve Campione: il primo Sarri e l'ultimo Allegri. L'attacco esplode, ma 11 gol subiti in più

Meno punti, più gol. Ma tante reti subite in più: la prima Juventus di Maurizio Sarri, fresca vincitrice dello Scudetto, ha così cambiato i suoi numeri rispetto all'ultima di Massimiliano Allegri, pur sempre campione d'Italia. Nello specifico, prendendo in esame i dati dopo la 36^ giornata della scorsa stagione, un anno fa i bianconeri avevano conquistato ben 89 punti, a fronte degli 83 attuali. Anche per questo, lo scudetto era già in archivio da tempo: la Vecchia Signora ha fatto sua la Serie A 2018/2019 con ben cinque giornate di anticipo, contro le due di quella di Sarri.

75 gol a 69. Ha segnato di più, questa Juventus. Ben sei reti in più, sempre mettendo a confronto i dati alla stessa giornata di campionato (un anno fa, per la cronaca, chiuse poi a 70 reti, comunque meno di quelle attuali). Ma ha anche incassato di più, molto di più: i 27 gol subiti (30 finali) dell'ultimo Allegri impallidiscono di fronte ai 38 del primo Sarri.

Meglio l'attacco, peggio il centrocampo. A proposito di gol: il tecnico di Figline ha migliorato il rendimento dei bomber. 31 reti Ronaldo e 11 Dybala: l'anno scorso, a fine campionato, il migliore era stato il portoghese con 21, ma nessun altro giocatore era andato in doppia cifra in campionato (Mandzukic secondo a 9). In compenso, nettamente peggiorato lo score del centrocampo: 13 gol per l'ultimo anno del livornese, 7 per il primo di Sarri.