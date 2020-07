Juve campione, la battuta di Sarri a Bonucci: "Se avete vinto con me siete forti..."

Una diretta su Instagram di Leonardo Bonucci ha immortalato un lato più umano di Maurizio Sarri, che spesso non ha convinto completamente dal punto di vista comunicativo. L’allenatore toscano si è rivolto così al difensore con una battuta: “Se avete vinto con me siete forti”, mostrando un’autoironia che in molti forse fin qui non erano riusciti a cogliere.