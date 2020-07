Juve Campione: la promessa è realtà. Da Allegri a Sarri, sempre più Bentancur

Spiegano i critici che Rodrigo Bentancur non faccia niente di decisivo. Che sia buono in ogni fondamentale ma che non abbia picchi, spunti, luci. Però è un giocatore che Massimiliano Allegri ha portato in palmo di mano e che ha fatto crescere passando da premessa e promessa a giocatore internazionale. Con Maurizio Sarri, poi, ha giocato in più posizioni e non ha praticamente mai sfigurato. Regista, certamente diverso, al posto di Miralem Pjanic, mezzala alternata ad Aaron Ramsey.

Perno del futuro Nessun dubbio, Bentancur sarà parte del progetto Juventus che verrà. Dovrà migliorare certamente su un fondamentale, i gol. Perché restare a secco non è certo fattore che un giocatore bianconero può permettersi, e in questa mediana della Juve sono stati sin troppi. Farà parte anche questo del percorso di crescita dell'uruguaiano ex Boca Juniors, per il quale è stato anche rimodulato l'accordo con gli Xeneizes. Via la percentuale per il 50% sulla rivendita che si abbasserà anno dopo anno dietro al pagamento di cifre pattuite tra i club.