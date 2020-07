Juve Campione: la voglia matta di riscatto in Champions di Chiellini

La panchina lunga in difesa della Juventus è stata una benedizione, considerata la lunghissima assenza di Giorgio Chiellini. Scampoli di partite, il Capitano bianconero ha di fatto saltato tutta la stagione. Ed è mancato tantissimo, come ha avuto modo di ammettere di recente anche il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. "Giorgio è uno grandi rimpianti della stagione, ed è stato poco evidenziato". Lo facciamo ora, sebbene Leonardo Bonucci abbia saputo prendere con personalità la sua eredità, seppur Matthijs de Ligt abbia avuto bisogno di tempo per entrare nei meccanismi, bruciati proprio per colpa del ko del livornese.

Ora la Champions Giudizio sul campionato impossibile da dare. L'apporto Champions determinerà il voto stagionale di Chiellini, ritorno considerato benedetto da Sarri ma pure da tutto lo spogliatoio. Chi gli farà posto? Probabilmente Bonucci, ma aver tre così come difensori centrali è lusso che probabilmente nessun'altra squadra al mondo può permettersi. Sarà titolare contro il Lione, inevitabilmente. Queste settimane saranno decisive per il suo pieno recupero. Sarri non vede l'ora, figuriamoci Chiellini.