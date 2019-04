Juve campione - Marocchi: "Il segreto è nel ricambio continuo"

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus ed oggi opinionista tv, ha spiegato dagli studi di Sky Sport il segreto dell'ottavo Scudetto vinto consecutivamente dalla Juve, a suo modo di vedere le cose: "Cinque consecutivi per l'allenatore, otto per la società che ha sempre il merito di fare una squadra diversa ogni anno: tutti questi Scudetti con gli stessi non li vinci, inserendo sempre qualcosa di nuovo alimenti il desiderio, e non la rendita della gloria passata. Questo è il segreto". Sulla coppia Mandzukic-Ronaldo ha poi dichiarato: "Non li vedo duettare bene. Ora bisogna capire cosa farà Andrea Agnelli in futuro".