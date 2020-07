Juve Campione: Miralem Pjanic, dai 150 tocchi a gara a Lionel Messi

Miralem Pjanic doveva essere l'uomo dei 150 tocchi a partita. "Ci stiamo arrivando", disse di lui Maurizio Sarri. Non sarà mai cosi, la long and winding road non ha mai portato a quel vento di cambiamento che il tecnico sperava. Pjanic ci ha provato ma non è mai stato il centro di gravità permanente, assoluto, che la Juventus cercava. Quel che in passato è stato per Sarri proprio Jorginho, quel che infatti vorrebbe anche in futuro. Specifichiamo: la stagione del bosniaco è stata di quelle importanti, soprattutto in avvio. Nella prima parte è stato il grande trascinatore della Juventus. Però...

Però... Sarà addio E questo significa che non è stato quel che sperato. Fino in fondo, fino alla fine. La Juventus lo ha dato al Barcellona facendo una golosa plusvalenza e prendendo Arthur dai catalani. Questioni economiche ma se Sarri e i bianconeri avessero ritenuto Pjanic un giocatore imprescindibile, avrebbero messo sul piatto altri nomi. Invece no. Invece da quei 150 tocchi a partita, da centro di gravità della Juventus, sarà addio. Da Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Come cadere in piedi su un piatto dorato.