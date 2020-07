Juve Campione: nel segno di Ronaldo, nessuno come lui in Europa dopo il lockdown

Il nono scudetto di fila della Juventus, nel segno di Cristiano Ronaldo. Anche e soprattutto quello degli ultimi tempi: con i 10 gol siglati dal lockdown a oggi, il portoghese è il miglior calciatore, evidenzia Opta, dei cinque grandi campionati europei. Staccati (e non potranno più raggiungerlo) Sterling e Lewandowski a quota 9. Con 31 gol in questa stagione, inoltre, Ronaldo è a una sola rete dal record di un calciatore bianconero in una singola stagione di Serie A: finora il detentore è Felice Borel II, che nel ’34 chiuse a 32 reti. In generale, CR7 è a cinque gol dal record assoluto per la Serie A, firmato da Higuain con 36 gol.