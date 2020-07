Juve Campione: Rabiot lascia il dubbio, Ramsey no. Il gallese è la vera delusione

Poco, troppo poco. Complice, forse, il lockdown. Se Rabiot dalla ripresa del campionato ha riscattato i primi mesi deludenti e messo il dubbio, Aaron Ramsey non è riuscito a cambiare la sua stagione. E anzi può considerarsi la vera delusione della Juventus campione d'Italia.

1.011' in campo. Stiamo parlando di un minutaggio basso, ma in fin dei conti non proprio irrisorio. E gli infortuni possono essere un alibi soltanto in parte: al netto di un avvio complicato a livello fisico, da metà dicembre il gallese è stato praticamente sempre a disposizine di Maurizio Sarri. Con due giornate da disputare, è di 300' sotto al minutaggio rimediato l'anno scorso all'Arsenal. Il problema è che non è riuscito a essere convincente.

Il meglio prima del lockdown. Smaltita una condizione inizialmente non ottimale, a cavallo del giro di boa l'ex Gunners ha iniziato a giocare. E appena prima dello stop del campionato ha dato il suo meglio: gol contro la SPAL, gol e assist contro l'Inter. Sembrava quasi che l'operazione potesse avere un lieto fine, poi qualcosa non ha funzionato. Al rientro in campo, la Juve ha rivisto il giocatore abulico delle primissime giornate: è l'unico centrocampista con una certa propensione all'inserimento, ma quasi sempre è rimasto ai margini del gioco. Ora, quale futuro? In una stagione difficile da leggere e comunque positiva, è complicato parlare di flop vero e proprio. Ma, se Rabiot almeno ha lasciato aperto il quesito, Ramsey non sembra essersi inserito in maniera adeguata nella sua nuova dimensione bianconera. E, con le giuste offerte, l'ipotesi di una separazione non è poi così lontana.