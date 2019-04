Juve campione - Sui social ecco subito il 37 della discordia

© foto di www.imagephotoagency.it

Da 36 a 37. Come sempre da qualche anno a questa parte, la Juve esibisce via social e non solo il "proprio" conteggio degli scudetti, che con quello vinto stasera diventerebbero 37 in totale. Ci sono, ovviamente, in ballo i due scudetti revocati ai bianconeri per le ben note vicende di Calciopoli, senza i quali il conto arriva invece a 35.