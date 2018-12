© foto di MB/Image Sport

"È passato così tanto tempo e ne abbiamo parlato talmente tante volte". Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Ronaldo torna a parlare di quel famoso Juventus-Inter del '98. Quello del contatto con Iuliano, non giudicato falloso dall'arbitro Ceccarini: "Una vita fa. Fu una vergogna, lo dissi già quel giorno e non sapevo ancora tutto il resto, ma erano anche altri tempi per il calcio italiano. Vigilare per farsi rispettare è giusto, fare le vittime no".

Sul VAR.

"Non mi meraviglia che l'Italia sia stata scelta per sperimentarla: ora va meglio, ma evidentemente prima qualche problemino c'era".