Juveout, Marchisio: "Complimenti Ajax. Sogno in frantumi, da ricostruire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Via social, arrivano le prime reazioni all'eliminazione della Juventus contro l'Ajax. Tra i primi a twittare, l'ex Claudio Marchisio, che dapprima ha elogiato gli olandesi: "Davvero complimenti all'Ajax. Non soltanto spensieratezza e gioventù, ma soprattutto grande tecnica e bel calcio". Poi, un'analisi in salsa bianconera: "Quando un sogno va in frantumi devi avere la forza di raccoglierne ogni pezzo e di ricostruirlo. Questo devono fare le grandi squadre. Questa è la Juventus, fidatevi di chi la conosce bene".

Davvero complimenti all'@AFCAjax

Non soltanto spensieratezza e gioventù, ma soprattutto grande tecnica e bel calcio 👏👏👏#UCL #JuveAjax — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 16 aprile 2019