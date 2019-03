Kean il Guerriero abbatte l'Udinese. L'arma in più anche con l'Atletico?

© foto di www.imagephotoagency.it

La furia di Kean il guerriero si abbatte sull'Udinese. Il giovane attaccante della Juventus, contro i friulani, segna due gol e si procura il calcio di rigore trasformato poi da Emre Can. Due reti da attaccante vero ma così diverse da loro: senso del gol e anticipo nel primo gol, tecnica, estro ed un pizzico di furbizia nella seconda rete. Allegri si gode il suo baby talento, lui ripaga il tecnico con i gol: Kean, ogni volta che viene schierato titolare, trova la porta.

In casa Juventus credono fortemente nelle qualità del ragazzo: non è un caso infatti che Kean sia rimasto in bianconero nonostante i numeri club pronti ad accoglierlo a braccia aperte, sia a settembre che a gennaio. Il classe 2000 è rimasto ad allenarsi alla Continassa, imparando dai migliori: non tutti possono vantare Cristiano Ronaldo come compagno di allenamenti.

Il futuro è sicuramente dalla parte di Kean, ma dopo la gara di questa sera la domanda sorge spontanea: Kean può essere l'arma in più anche in Champions League? Ovviamente è solo una provocazione, anche perché contro l'Atletico Madrid ci saranno sicuramente Cristiano Ronaldo e Mandzukic dal primo minuto. La terza maglia se la giocano Dybala e Bernardeschi, anche se Allegri spera di recuperare Douglas Costa. Chissà se nelle testa del tecnico bianconero, dopo la doppietta di questa sera, non ci sia l'idea di lanciare il guerriero Kean anche in Champions League.