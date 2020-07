Kicker critica il Lipsia e gli ultimi giovani del club guidato da Rangnick

Non è tutto oro quel che luccica, in casa Lipsia. Già. Perché Kicker si concentra anche sull'operato della formazione dei bibitari coi giovani e coi prodotti della cantera. Nelle ultime due stagioni il lavoro coi ragazzi non è stata una storia di successo. Anzi. L'attaccante diciottenne Dennis Borkowski ha esordito contro l'Augsburg ma dovrebbe andare in prestito all'Oostende, dopo il rinnovo fino al 2025. Tom Krauss, invece, dovrebbe tornare alla squadra B. Via in prestito anche Frederik Jakel, ha deluso Mads Bidstrup che potrebbe partire a titolo definitivo per il Brentford.