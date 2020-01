Kicker - Investimento Dortmund per Emre Can se va via Paco Alcacer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'autorevole quotidiano tedesco Kicker dà gli ultimi aggiornamenti in merito all'interessamento del Borussia Dortmund per il centrocampista Emre Can. In questo momento la trattativa è ancora nelle sue fasi preliminari perché il club giallonero dopo l'acquisto di Haaland vuole vincolare un ulteriore innesto a una cessione. In questo senso - si legge - la dirigenza del Dortmund vuole dare l'assalto al centrocampista tedesco della Juventus solo dopo la cessione di Paco Alcacer, attaccante chiuso dall'arrivo dell'ex bomber del Red Bull Salisburgo.