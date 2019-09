Kou espulso, Ancelotti non ci sta: "Gestione paradossale dei cartellini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto a Sky Sport dopo la beffarda sconfitta di questa sera col Cagliari, Carlo Ancelotti ha commentato così l'espulsione per proteste di Koulibaly dopo il gol partita di Castro: "Non so cosa abbia detto. È paradossale che abbiamo avuto un'espulsione diretta e un'ammonizione contro un'altra ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi".