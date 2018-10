Kurir - La calciopoli belga coinvolge l'agente di Sergej Milinkovic-Savic

Si allarga lo scandalo legato alla Calciopoli belga e sfiora anche anche la Serie A, pur senza toccare le società. Al centro della bufera nell'inchiesta pubblicata dal giornale serbo Kurir c'è Mateja Kezman, procuratore di Sergej Milinkovic-Savic, e anche i trasferimenti che hanno riguardato il campione biancoceleste: prima quello del Vojvodina al Genk, poi quello dal Genk al club capitolino.

L'accusa? Riciclaggio di denaro per circa 30 milioni di euro. Le attenzioni si sono concentrate su Kezman dopo l'arresto di Dejan Veljkovic e Uros Jankovic, due dei più stretti collaboratori del procuratore serbo. Le indagini hanno svelato transazioni non dichiarate durante i trasferimenti e partite truccate, soldi che poi sono stati reinvestiti in beni immobili, gioielli, orologi e parte di essi in servizi.

Viene portato ad esempio il trasferimento in Belgio di Milinkovic-Savic: nel 2014 lasciò il Vojvodina per 1.5 milioni di euro, ma a bilancio il trasferimento è segnato per 700mila euro, mentre degli altri 800mila euro non c'è traccia. Di Kezman da qualche giorno non si hanno più notizie: il procuratore serbo doveva assistere in settimana a Montenegro-Serbia a Podgorica, ma una volta lette le prime indiscrezioni sulla vicenda ha deciso di restare in patria, in un luogo al momento non meglio precisato.

In questi giorni - si legge - Kurir ha provato a contattare sia Sergej Milinkovic-Savic che Mateja Kezman senza però ottenere una risposta.