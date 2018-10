L'acquisto più sottovalutato dell'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bisogna acquistare un calciatore per quello che potrà dare in futuro, non per quanto fatto in passato. Nelle chiacchierate con direttori sportivi e scout, questa è la frase che va per la maggiore. Giustamente. Gli acquisti, sempre più di prospettiva in un calciomercato parametrato sui paletti del Financial Fair Play, devono esser frutto di competenza e lungimiranza. E chi riesce a vedere meglio, e più lontano, vince.

E' il caso di Fabian Ruiz. In estate lo spagnolo non è mai stato menzionato tra i migliori acquisti definiti dai club di Serie A. Forse perché giocava altrove, probabilmente perché, essendo un '96, aveva alle spalle ancora troppa poca storia calcistica per essere conosciuto dal grande pubblico oltre la Spagna. Però, l'ultima stagione al Betis Siviglia parlava per lui e rivedendo adesso quella annata si capisce perché De Laurentiis e Giuntoli dopo un lungo corteggiamento non hanno esitato un attimo nel versare la clausola da 30 milioni di euro.

E' un centrocampista totale, che dall'esordio dal primo minuto a Belgrado a ieri ha mostrato segnali di crescita impressionanti. A Udine ha sbloccato il match con un bel destro a giro, il suo piede debole. Ieri al Parco dei Principi ha fornito un'altra prestazione convincente, da predestinato: è partito come esterno sinistro nel centrocampo a quattro, ma ha propiziato il gol del secondo vantaggio agendo da seconda punta. Nel frattempo, nelle ultime settimane, ha ricoperto almeno altri tre ruoli.

Carlo Ancelotti anche per lui si sta confermando il maestro perfetto. Lo sta inserendo coi tempi giusti e nei momenti giusti, e Fabian sul campo sta rispondendo sempre meglio: in estate nessuno si sognava di menzionarlo tra i migliori acquisti, ma il campo è giudice obiettivo e oggettivo. E poco più di due mesi dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato il terreno di gioco sta raccontando altro.