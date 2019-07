L'agenda di Federico Pastorello: priorità massima al caso Lukaku

Uno dei grandi protagonisti del mercato estivo, al solito, è Federico Pastorello. L'agente italiano (e la sua agenzia) nelle prime settimane di trattative ha lavorato, fra le altre, alle operazioni Lazaro-Inter, Obiang-Sassuolo, Berisha-SPAL e Gerson-Flamengo. Ma per pensare alle vacanze dovrà passare ancora un po' di tempo, visto che i tavoli aperti che lo vedono protagonista sono ancora molti.

In primis c'è Lukaku - E' il grande obiettivo di mercato dell'Inter di Antonio Conte. Ma ancora, come noto, la quadratura non è stata trovata (e non è certo detto che lo sarà in futuro). Lo United non si muove dalla richiesta di 83 milioni di euro, l'Inter non è ancora arrivata a quelle cifre e ha cercato di studiare strade alternative (contropartite o prestito oneroso con riscatto). I prossimi giorni saranno certamente caldi, la volontà dello stesso Lukaku è chiara da tempo ma per chiudere il cerchio servirà ancora tanto lavoro. Non solo da parte dei club.

Keita, Boateng e Romulo - Il mancato riscatto da parte dell'Inter di Keita Balde è oramai alle spalle, coi nerazzurri che non hanno versato i 34 milioni del diritto pattuito col Monaco. L'ex Lazio però resta in attesa di novità sul proprio futuro: negli ultimi giorni si è mossa la Fiorentina, chiaramente a cifre inferiori rispetto a quelle pensate un anno fa da Inter e Monaco. Nella scuderia Pastorello c'è anche Kevin Prince Boateng, reduce dai sei mesi al Barcellona e rientrato alla base Sassuolo. I neroverdi lo terrebbero più che volentieri, ma gli interessamenti non mancano e lo stesso Boateng sta valutando ogni strada. Quella più concreta, al momento, sembra portare nuovamente in Bundes, all'Eintracht. Chiusura con Romulo, una delle new entry dell'agenzia: non è stato riscattato dalla Lazio ed è tornato al Genoa. Ma presto potrebbe nuovamente salutare la maglia rossoblù.