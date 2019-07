L'agenda di Mino Raiola: rebus Kean e Balotelli. In attesa di Pogba

Come spesso capita, Mino Raiola è uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Dopo aver chiuso le operazioni De Ligt-Juventus, Manolas-Napoli, Pinamonti-Genoa e aver portato il talentino Xavi Simons al PSG dal Barcellona, l'agente è pronto a dare il via alla 'seconda fase' del suo mercato. E i nomi in ballo sono ovviamente tanti e tutti di spessore.

Pogba destinato a rimanere un sogno - Da oramai diverse settimane si parla di un possibile, e clamoroso, ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Ma ad oggi la pista appare difficilmente percorribile. Lo United infatti non ha alcuna intenzione di privarsi del francese, come dimostrano i 200 milioni di euro richiesti. E comunque la concorrenza del Real Madrid sarebbe difficile da battere, per i bianconeri. In ballo con la Juve però Raiola ha anche i discorsi legati a Moise Kean: il talentino classe 2000 non ha ancora rinnovato e molto in tal senso sembra legato al destino in maglia bianconera di Higuain e Mandzukic. Ad oggi comunque sembra più semplice immaginare una partenza dell'attaccante (Everton avanti all'Arsenal), con i bianconeri che proveranno comunque a mantenere il controllo sul cartellino. In uscita potrebbe esserci anche Blaise Matuidi, centrocampista per il quale è viva la suggestione ritorno al PSG. Per chiudere il discorso Juventus ecco Luca Pellegrini: l'esterno sinistro è arrivato dalla Roma nell'ambito dell'operazione Spinazzola e non è escluso che possa partire in prestito. In tal senso attenzione alla SPAL e all'eventuale ritorno al Cagliari.

Lozano e il Napoli - Nella seconda parte della scorsa stagione Hirving Lozano sembrava essere il primo nome per l'attacco di Ancelotti. Col passare dei mesi il profilo del Chucky ha però perso posizioni, seppur le sue qualità siano particolarmente apprezzate. Ma se dovessero saltare i primi obiettivi James e Pépé ecco che la pista per il messicano tornerebbe a scaldarsi. Niente da registrare invece, almeno per il momento, circa il futuro di Lorenzo Insigne.

Rosario idea per il Bologna - Dopo aver portato lo scorso anno il talentino Gabriele Corbo, i contatti fra Bologna e Raiola potrebbero avere un seguito: i rossoblù infatti seguono con interesse Pablo Rosario, centrocampista del PSV.

Balotelli, Ciano e Bonaventura - Il futuro di Mario Balotelli resta un rebus. Un acquisto a parametro zero che fa gola a molte di Serie A, ma ancora non si è arrivati alla svolta: nelle ultime settimane si è parlato di sondaggi da parte di Parma, Brescia e soprattutto Fiorentina. Camillo Ciano, dopo l'ottima stagione al Frosinone a livello personale, è diviso fra Lecce e Hellas con la seconda favorita. Quindi la questione rinnovi: nelle scorse ore si è parlato di un possibile faccia a faccia col Milan per il prolungamento del rientrante Giacomo Bonaventura. E contestualmente si potrà parlare di rinnovo anche per Gigio Donnarumma.