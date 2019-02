L'ammazzacapitani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Titolo forte, perché Francesco Totti gode di ottima salute e pure Mauro Icardi, un po' triste magari, non se la passa certo male. E poi le condizioni di partenza sono oggettivamente diverse. Però, due anni dopo la faida con Totti, Luciano Spalletti si ritrova ai ferri corti anche con un altro capitano. Col Pupone, in verità, era stato amore a prima vista: fu proprio Spalletti a trasformarlo in prima punta, allungadogli la carriera. La seconda avventura nella Capitale, però, portò Spalletti a mettere spesso in panchina Totti, rovinando anche il rapporto umano tra i due. Lo ha raccontato, in diversi passaggi della sua recente autobiografia, lo stesso Totti. L'avventura si è conclusa con le lacrime dell'Olimpico per il proprio numero 10 e i fischi assordanti, sempre dell'Olimpico, per l'allenatore che lo aveva portato a un ritiro anticipato.

Non sappiamo se Icardi sia deluso o meno da Spalletti. Le ragioni per le quali l'Inter ha tolto la fascia all'argentino, peraltro, sono diverse e variegate, probabilmente l'allenatore non è neanche al primo posto. Marotta ha mal digerito determinati comportamenti e le continue richieste al rialzo, la società non ha gradito l'uso dei colori nerazzurri sui social da parte di Wanda Nara, le cui parole infine hanno messo in subbuglio lo spogliatoio nerazzurro. Icardi non è più il capitano dell'Inter per un potpourri di motivazioni che non dipendono in primo luogo da Spalletti. Di sicuro, però, l'allenatore non ha particolarmente difeso il suo centravanti: è impensabile che una decisione così pesante sia arrivata senza l'avallo del tecnico. E c'è sempre, con modi diversi, una moglie di mezzo: a Roma Ilary Blasi definì Spalletti "un piccolo uomo". Oggi Wanda non ci è andata così pesante, ma non è stata lusinghiera nei confronti dell'allenatore. Non proprio un amante dei propri capitani.