Con quella di oggi contro la Fiorentina, Rodrigo Bentancur è arrivato a quota 10 partite consecutive da titolare. Nel centrocampo della Juventus, ovvero la squadra che sta dominando la Serie A e che è fra le principali candidate ad arrivare in fondo alla Champions.

A inizio stagione in tanti immaginavano poco spazio per l'uruguayano ex Boca Juniors. Ma Allegri, facendo di necessità virtù, gli sta dando fiducia e le prestazioni gli stanno dando ragione. Le necessità del caso erano legate agli infortuni, soprattutto quelli di Khedira e Emre Can, che hanno ridotto al minimo l'ampiezza del centrocampo bianconero. E Bentancur, in silenzio, si è conquistato spazio e fiducia. Diventando spesso protagonista di prestazioni solide e concrete. E la gara di oggi è solo l'esempio ultimo di questa analisi nonché il coronamento di un periodo perfetto fatto di 10 gare da titolare, 900 minuti giocati (più vari recuperi) e due importanti gol segnati.