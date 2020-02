L'assurda situazione di Gervinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da miglior giocatore (o quasi) a fuori rosa. L'incredibile storia di Gervinho sta spostando gli equilibri in casa Parma. Lo ha fatto sicuramente negli ultimi giorni della scorsa settimana, quando l'ivoriano ha deciso di saltare gli ultimi tre allenamenti - da mercoledì in poi - cioè dopo avere ricevuto la proposta dell'Al Sadd, in Qatar. La situazione è andata avanti per giorni: prima la proposta era considerata troppo bassa, il secondo rilancio aveva incontrato i favori dei ducali che, nel frattempo, si erano cautelati con l'approdo di Caprari, dalla Sampdoria, e stavano trattando per un altro rinforzo.

IL TEATRINO DELL'ALBERGO - Il venerdì Gervinho è andato allo Sheraton di San Siro, professandosi intenzionato a rifiutare la proposta dei qatarioti. Perché, quindi, scegliere di recarsi in hotel se l'idea era quella di rimanere? Perché saltare gli ultimi allenamenti? La domanda non ha ancora una risposta. A logica chi non vuole essere ceduto non si reca nell'albergo delle trattative, comunica la propria scelta di restare e la chiude in anticipo, come successo con Criscito che non si è nemmeno presentato, al di là delle pressioni che stava subendo. Che ci fosse in ballo una buonuscita per Gervinho?

CONTRATTO E RITARDI - Alla fine l'ivoriano aveva trovato l'intesa, il Parma ha spedito i documenti, la federazione qatariota ha invalidato il trasferimento che sarebbe stato effettuato in ritardo. La proposta era di oltre 4 milioni all'anno per un contratto fino al 2022 (opzione inclusa). Ora Gervinho ha ancora due anni e mezzo a Parma, ma il club lo considera ceduto e fuori rosa. Tale riimarrà? Gervinho è un patrimonio per il Parma, ma i ducali sono praticamente salvi: a questo punto la possibilità è per una rescissione consensuale. Oppure una pace armata fino a giugno, sperando in un rilancio poi dei club arabi. La situazione però è ora assurda, quasi grottesca, sicuramente paradossale. E la colpa non è del Parma.