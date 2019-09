L'Atalanta gioca in trasferta da dodici partite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terzo posto in classifica, miglior attacco dello scorso campionato, primo posto per reti realizzate - in attesa del Napoli domani - dopo l'approdo in Champions League della passata annata. E poi un altro dato, che inquadra bene la situazione, l'Atalanta ha fatto 54 punti nell'anno solare 2019, davanti alla Juventus, sconfitta solamente contro il Torino nelle ultime due sfide, più il Milan di un super Piatek dopo avere dominato 45 minuti.

IN TRASFERTA DA DODICI PARTITE - Tutto questo senza contare che i nerazzurri non hanno più giocato in casa dallo scorso aprile, a causa dei lavori allo stadio di Bergamo che, oramai, sono conclusi. Con il Lecce è pronta una festa, con molti ex, per presentare la nuova curva, una costruzione all'inglese per, finalmente, giocare l'Europa a Bergamo. Succederà fra due anni. Ma i risultati sono frutto comunque di un vagabondaggio per l'Italia, da Parma a Reggio Emilia, finendo a San Siro martedì prossimo.

"NON ABBIAMO GIOCATO BENE" - La mentalità è quella di Gian Piero Gasperini, rammaricato per la ripresa, dove il Sassuolo ha fatto gol e l'Atalanta creato pochissimo e solo nel finale (Hateboer salvato sulla riga, Barrow fermatro da Consigli). Oppure quella del capitano Gomez, che dice che bisogna migliorare e lavorare. È proprio impossibile una favola Leicester? Per esperienza, in Serie A, probabilmente sì. Rimane che l'Atalanta, nell'anno solare, sia davanti a tutti. Ed è un qualcosa di spettacolare per una provinciale, seppur la migliore d'Italia.