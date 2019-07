L'elogio della follia: il nuovo Milan riparte dalle certezze di Giampaolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'elogio della follia". Così, Il Corriere dello Sport parla della risalita di Marco Giampaolo: dagli inferi della Lega Pro al Milan in cinque anni, il tecnico è riuscito a riveder le stelle e a guadagnarsi una meritata occasione.

Novità tattiche - Rispetto al difensivista Gattuso, il nuovo corso rossonero ripartirà da un sistema di gioco imparato a memoria, che la squadra dovrà cercare di praticare in campo come se fosse uno spartito. Armonia, musica per soddisfare l'esigente pubblico del Diavolo e avvicinarsi alle rivali storiche.