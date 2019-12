"Il canto dell'addio". L'Equipe titola così, questa mattina, sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista dei Bleus vuole lasciare il Manchester United e lavora sottotraccia per un trasferimento al Real Madrid già dalla prossima estate. Si spiega così l'apertura odierna del noto quotidiano francese, che ritrae in prima pagina uno scontento Pogba senza mostrare dubbi sulle sue preferenze: "Il Real è la sua destinazione preferita". Sul 'Polpo', lo ricordiamo, è forte da tempo anche l'interesse della Juventus, che in questo momento appare però più defilata.

Questa l'apertura odierna de L'Equipe: