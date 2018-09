© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli analizzato dall'autorevole giornale francese L'Equipe. Il quotidiano transalpino attacca il centravanti della Nazionale, a sua volta al centro delle critiche per la sfida contro la Polonia, per questo inizio di stagione. E, nello specifico, per come si è presentato questa estate in ritiro.

Arrivato in ritardo a causa delle trattative poi sfumate, Supermario - si legge - al primo giorno di ritiro agli ordini di Patrick Vieira pesava 100 chilogrammi.

Il calciatore palermitano ha poi perso peso nelle successive settimane, ma contro l'Olympique Lione, smaltito qualche chilo e le tre giornate di squalifica, s'è notata la sua approssimativa condizione fisica.