L'Equipe dà una mano a Balotelli: cinque suggerimenti per la prossima squadra

vedi letture

"Aiutiamo Mario Balotelli a trovare una nuova squadra". È questo il titolo scelto da L'Equipe per il suo approfondimento sull'attaccante italiano, ormai "indesiderato" a Brescia, club con il quale potrebbe arrivare presto la risoluzione del contratto. Nel dettaglio, vediamo quali sono le destinazioni suggerite dal quotidiano francese:

Los Angeles Galaxy, in sostituzione di Ibrahimovic - Lo svedese ha lasciato gli USA consigliando ai tifosi di tornare a seguire il baseball. E se fosse SuperMario la nuova stella del campionato americano, dopo Beckham, Henry, Drogba, Pirlo e Rooney?

Un ritorno all'Olympique Marsiglia - Otto gol in 15 partite, un discreto bottino nei sei mesi trascorsi all'OM. Il club non riuscì a trattenerlo per motivi economici, legati allo stipendio. Ipotesi che sembra utopia, ma Balotelli è quel tipo di giocatore che piace ai tifosi, un affetto tra l'altro reciproco. E poi c'è Villas-Boas, che si è rivelato un bravo psicologo e potrebbe aiutarlo a trovare serenità.

A Dortmund, da Favre - Il rapporto tra i due non è sempre stato idilliaco, ma nei tre anni trascorsi a Nizza Balotelli ha imparato tanto, come ha riconosciuto in un'intervista recente: "Mi ha reso migliore, soprattutto tatticamente. Prima lavoravo sull'istinto. Ho scoperto un grande allenatore, anche nel modo in cui gestisce lo spogliatoio".

Atletico Madrid, sfida Simeone - Balotelli non ha mai giocato in Spagna e per affrontare un personaggio con un carattere così difficile, chi meglio del Cholo? Il tecnico ha speso belle parole per Mario: "È un giocatore che fa vincere le partite da solo. Non penso che sia fragile, mostra i propri sentimenti". Dopo Diego Costa, un altro "ribelle".

Napoli, il sogno - Ultima, ma non per importanza, l'opzione Napoli. La squadra del suo cuore, nella città dove è nata sua figlia, tifosa proprio dei partenopei. L'ostacolo più grande è De Laurentiis, che si è sempre opposto al suo arrivo.