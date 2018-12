L'Equipe e il PSG: "Il malessere di Cavani". Napoli alla finestra

"Il malessere di Cavani". L'Equipe apre la sua edizione odierna con la situazione di Edinson Cavani in casa PSG: "L'attaccante si lamenta della diminuzione del suo minutaggio e si sente meno considerato della coppia Mbappé-Neymar. Annunciato come titolare dal tecnico (stasera in casa dello Strasburgo, ndr), l'uruguaiano ha l'occasione di dimostrare le sue qualità". Alla finestra, ovviamente, il Napoli.