L'Equipe in taglio alto: "Il PSG spinge per Icardi, l'Inter per Cavani"

vedi letture

"Paris spinge per Icardi, l'Inter per Cavani". E' questo il titolo che si legge in taglio alto su L'Equipe, che si sofferma anche sul mercato in prima pagina, raccontando di una Inter pronta ad andare in pressing per il Matador. In primo piano, invece, le "Riprese" degli altri campionati come la Bundesliga e la Liga.