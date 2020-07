L'Equipe - Osimhen ha detto sì al Napoli. Si tratta col Lille: la richiesta è 81 milioni

Victor Osimhen ha detto sì al Napoli. La notizia arriva dalla Francia, più precisamente da L'Equipe, che parla di un accordo tra il club azzurro e il giocatore per i prossimi cinque anni, con opzione per il sesto. Sempre secondo il quotidiano adesso i partenopei sono però in trattativa con il Lille, con il club francese che spara altissimo: 81 milioni di euro. Nella giornata di oggi ci saranno altri contatti, per provare a trovare l'accordo definitivo.