L'Equipe: "PSG, in arrivo il centrocampista Joao Mario dall'Inter". Ma arrivano smentite

vedi letture

Aggiornamento delle 13.04 - Arrivano smentite all'indiscrezione de 'L'Equipe' in merito a un accordo già concluso tra PSG e Joao Mario, con visite mediche già fissate. In questo momento dalle parti in causa non arrivano conferme su un'operazione chiusa.

12.39 - Joao Mario al Paris Saint-Germain. Dopo Moise Kean, il club campione di Francia - scrive 'L'Equipe' - è pronto a mettere sotto contratto anche il centrocampista portoghese. Reduce dal prestito alla Lokomotiv Mosca, il calciatore portoghese ha altri due anni di contratto col club nerazzurro.