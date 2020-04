L'Equipe: se i campionati non dovessero terminare, le classifiche stabiliranno chi va in Coppa

Questa mattina L'Equipe ha svelato in via ufficiosa le intenzioni della UEFA in merito alle modalità di qualificazione per le Coppe europee della prossima stagione, qualora i campionati non dovessero concludersi. Secondo il quotidiano francese, il massimo organo di governo del calcio europeo prenderebbe in considerazione solo le classifiche attuali di ogni campionato e i posti solitamente assegnati ai finalisti nelle coppe nazionali non sarebbero attribuiti. La UEFA, quindi, preferirebbe premiare la classifica del campionato.

Queste voci sono state accolte con grande scetticismo in Francia, in particolare dal Lione, che sarebbe fortemente penalizzato da questa decisione essendo settimo in campionato, quindi fuori da tutto. Jean-Michel Aulas non ha intenzione di accettare il titolo riportato, che parla di un'Europa "lontana per Lione e Saint-Etienne". "Non sono d'accordo: ci sono 10 partite da giocare, siamo in corsa in Coppa di Lega e in Champions League, tutto è ancora da decidere".