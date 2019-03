© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' un giudizio severo quello riservato da L'Equipe, quest'oggi, nei confronti di Gianluigi Buffon. Nell'eliminazione del PSG dalla Champions League per mano del Manchester United (1-3), infatti, si salvano in pochi. In particolare, è 2 il voto riservato al portiere italiano dal quotidiano. "Incolpevole sul primo gol di Lukaku, è invece indifendibile in occasione della respinta su tiro di Rashford col pallone che finisce sui piedi ancora di Lukaku per la rete dell'1-2. Anche alcuni rilanci sono imbarazzanti".