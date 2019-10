L'Equipe su Icardi: "Scelta eccellente. Costringe Cavani sull'esterno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Insieme a Di Maria, Mauro Icardi è stato il migliore in campo della sfida del PSG contro l'Olympique Marsiglia, gara terminata 4-0 per gli uomini di Tuchel. Maurito ha realizzato una doppietta, salendo così a quota 7 reti in 7 partite con la nuova maglia. E L'Equipe, che dopo la gara con l'OM gli dà un 8 in pagella (valutazioni comunque diverse da quelle a cui siamo abituati in Italia, ndr), commenta così il suo impatto: "Conferma di essere stato una scelta estiva eccellente, disponibile coi compagni e soprattutto efficace sotto porta. Nel momento del suo ingresso in campo al 71esimo Cavani si piazza sulla fascia sinistra. Un segnale?". A margine dell'articolo gli highlights firmati DAZN di PSG-OM 4-0.