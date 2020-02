vedi letture

L'eurorivale dell'Atalanta - Valencia discontinuo ma con un giorno in più di riposo

Il Valencia di mister Celades si prepara a volare a Milano per affrontare l'Atalanta, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions in programma mercoledì sera a San Siro. I pipistrelli arrivano dal 2-2 casalingo contro l'Atletico Madrid, partita decisa dalle reti di Gabriel Paulista e dell'ex Inter Kondogbia tra le fila locali e, soprattutto, giocata di venerdì. In questo modo la truppa spagnola, attualmente settima in classifica con 38 punti in 24 giornate, beneficerà così di un giorno di riposo in più rispetto alla Dea, che sabato ha invece superato 2-1 la Roma nello scontro per l'Europa che verrà.

Le ultime cinque partite del Valencia:

Valencia-Atletico Madrid 2-2

Getafe-Valencia 3-0

Granada-Valencia 2-1 (Quarti di finale Copa del Rey)

Valencia-Celta Vigo 1-0

Cultural Leonesa-Valencia 0-0, 2-4 ai rigori (Ottavi di finale Copa del Rey)

Il capocannoniere : l'attaccante Maxi Gomez con 9 gol in 30 presenze.