L'eurorivale della Juve - Olympique Lione dai due volti. Ma Dembelé segna a raffica

Il prossimo ostacolo della Juventus nella corsa Champions, mercoledì 26 febbraio alle 21 tra le mura del "Parc Olympique Lyonnais", sarà l'Olympique Lione. Reduce dall'1-1 col Racing Strasburgo, la formazione francese non vive certo la sua miglior stagione, nonostante mister Rudi Garcia abbia migliorato parzialmente le cose dal suo arrivo in panchina nello scorso ottobre. Undicesimo in classifica con 34 punti in 25 giornate e una vittoria che in campionato manca dal 26 gennaio, l'OL è però in semifinale di Coppa di Francia grazie all'1-0 ottenuto col Marsiglia il 12 febbraio.

Le ultime cinque partite dell'Olympique Lione :

Olympique Lione-Racing Strasburgo 1-1

Olympique-Olympique Marsiglia 1-0 (Quarti di finale Coppa di Francia)

Nizza-Olympique Lione 2-1

Olympique Lione-Amiens 0-0

Nizza-Olympique Lione 1-2 (Ottavi di finale Coppa di Francia)

La prossima partita :

Venerdì 21/2 20:45 Metz-Olympique Lione

Il capocannoniere : l'attaccante Moussa Dembelé con 19 gol in 36 presenze.