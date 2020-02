L'importanza di chiamarsi Diego

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ironia del destino fa sì che il Napoli batta la Sampdoria grazie a un giocatore di nome Diego. Chiamato così in nome di Maradona. Il Pibe de Oro, quello originale, giocò la sua ultima partita proprio contro i blucerchiati, segnando anche la sua ultima rete. Era il 17 marzo 1991, un pomeriggio amaro che vide i partenopei perdere 4-1 contro quelli che sarebbero stati i futuri campioni d'Italia. Ed è sempre la Samp nel destino, ricordando il primo gol di Maradona: al San Paolo contro il blucerchiati il 23 settembre 1984, ancora su calcio di rigore.

Diego Demme non doveva nemmeno giocare questa sera. Il suo nome figurava nell'elenco dei convocati, ma un attacco influenzale ha suggerito il tecnico di non rischiarlo e di farlo viaggiare solo. Gattuso ha deciso di concedergli l'ultima mezz'ora, al posto dell'altro nuovo acquisto Lobotka, alla prima da titolare. Poco più di venti minuti per risolvere la partita con un gol da incursore di centrocampo. Lui, che di gol ne ha fatti così pochi da ricordarseli perfettamente, appena due da professionista: uno nel 2016, peraltro ininfluente in un 4-0 con cui il Lipsia ha schiantato il Friburgo. L'altro più fresco e ben più pesante: in Champions a San Pietroburgo lo scorso novembre, aprendo le marcature nel successo 2-0 contro lo Zenit.

Il tedesco prosegue dopo Lazio e Juventus a offrire prove convincenti, dimostrandosi fin qui un prezioso innesto nello scacchiere di Gattuso. E con un nome così a Napoli è una garanzia.