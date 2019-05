L'importanza di chiamarsi Pedro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come lui, nessuno mai. Da ieri, Pedro Rodríguez Ledesma, meglio noto come Pedro, è l'unico giocatore ad avere vinto tutte le competizioni internazionali, sia con i club che con la Nazionale. Dalla Champions League col Barcellona nel 2009 all'Europa League di ieri sera col Chelsea. Passando per il Mondiale e l'Europeo, la Supercoppa e la Coppa del mondo per club. Segnando, quasi sempre in finale.

Una carriera da più forte al mondo, senza essere il più forte al mondo. La sproporzione tra il palmarès di Pedro, o Pedrito, e il suo valore nel calcio internazionale è evidente: nel Barcellona, nel Chelsea, nella Spagna, non è mai un titolare indiscusso. Non è mai stato la stella della propria squadra; in Inghilterra, da attaccante, finora era andato in doppia cifra solo in una stagione, la prima di Conte.

Eppure vince: nessuno costruirebbe una squadra partendo dal classe '87 di Santa Cruz de Tenerife, ma per alzare un trofeo chiunque lo prenderebbe volentieri in rosa. Anche perché il suo contributo non manca, anche prima e a prescindere dalla vittoria finale. Non è un giocatore inferiore ai big, è uno che in un top team ci sta benissimo. Semplicemente, non è il più forte al mondo. Ma nessuno al mondo può vantare una bacheca ricca come la sua.