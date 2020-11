L'Inter in Nazionale, Lukaku non gioca ma vola in Belgio: la lista dei convocati

vedi letture

Prima lo stop, poi il via libera. Nonostante la recente positività di Daniele Padelli, i giocatori dell'Inter hanno potuto lasciare Milano per rispondere alle convocazioni dei rispettivi ct, alimentando di fatto le polemiche tra Marotta, le Nazionali e le stesse Asl che hanno acconsetito ai viaggi dei nerazzurri, bloccando però quelli di altri club come Fiorentina, Roma e Sassuolo. La lista dei convocati interisti è lunga, anche più lunga di quelle di Juventus e Milan, giusto per fare due esempi. Mancini, in vista degli impegni contro Estonia, Polonia e Bosnia, ha convocato per l'Italia Barella, D'Ambrosio e Gagliardini. Nicolato, per le gare dell'U21 contro Islanda, Lussemburgo e Svezia, ha chiamato Bastoni e Pinamonti. Verso il Sudamerica hanno già viaggiato Sanchez, Vidal e Lautaro, mentre Lukaku, nonostante le recenti assenze in campionato, ha raggiunto comunque il ritiro del Belgio. Aggregato last minute anche Milan Skriniar che ha raggiunto la Nazionale dopo il recente rientro in Italia avvenuto dopo diversi giorni di isolamento in patria a causa della positività al Covid-19.

LA LISTA DEI CONVOCATI

ITALIA

Barella

D'Ambrosio

Gagliardini

ITALIA U21

Bastoni

Pinamonti

CROAZIA

Brozovic

Perisic

CILE

Sanchez

Vidal

MAROCCO

Hakimi

SERBIA

Kolarov

ARGENTINA

Lautaro Martinez

BELGIO

Lukaku

ROMANIA

Radu

DANIMARCA

Eriksen

OLANDA

De Vrij

SLOVACCHIA

Skriniar (in attesa dell'esito del tampone dopo la recente positività al Covid-19)