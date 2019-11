L'Italia che verrà - Crisi Milan e piede mancino: ora Romagnoli rischia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le difficoltà del Milan pesano su Alessio Romagnoli. Dopo essere stato considerato un titolare fisso nell'Italia di Roberto Mancini, il capitano dei rossoneri adesso rischia concretamente il posto in vista di Euro2020. Con Bonucci e Chiellini sicuri del posto, a scalare posizioni è stato Francesco Acerbi: lo stacanovista della Lazio, che viaggia al terzo posto e dovrebbe portare all'Europeo itinerante il suo difensore centrale.

Tre mancini? Quello del Mancio è anche un dubbio legato al piede. Sia Acerbi che Romagnoli, come Chiellini, hanno infatti il sinistro come piede prediletto: logico immaginare di sostituire uno dei due con un destro. Che curiosamente potrebbe essere... Mancini. Gianluca, nello specifico: il difensore della Roma è infatti il principale competitor di Romagnoli nel posto. Impiegato da centrocampista in giallorosso, ha peraltro confermato di poter ben disimpegnarsi nel ruolo di regista difensivo: un altro fattore che aiuta a considerarlo un vice Bonucci.

Izzo terzo incomodo? Le prestazioni del difensore del Torino sono sotto gli occhi di tutti. E anche lui corre per un posto a Euro 2020. Con un'arma in più, perché potenzialmente può essere schierato anche da terzino, e potrebbe infatti andare a occupare uno dei posti come difensori di fascia. E poi, dicevamo all'inizio, il Milan: il quattordicesimo posto del Diavolo non aiuta certo Romagnoli. Privato anche della vetrina europea, come tutti i giocatori dei rossoneri. Diventano decisivi i prossimi mesi: se il Milan e Romagnoli riusciranno a scalare posizioni, la partita potrà riaprirsi. Ma il dubbio tattico sui due mancini lascia indietro Alessio.